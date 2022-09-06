Продюсер Владимир Гинзбург предрек уход Ларисы Гузеевой из шоу «Голос 60+»

Первый канал планирует заменить новую ведущую популярной музыкальной передачи, сообщил портал Solenka.info со ссылкой на продюсера.





По его словам, телеканал не исключает возможности замены Ларисы Гузеевой на посту ведущей «Голоса 60+» ввиду недовольства зрителей и критиков, не принимающих артистку в новом качестве.





Владимир Гинзбург полагает, что замена Дмитрия Нагиева, который десять лет вел шоу, с самого начала была провальной идеей. Гузеева проигрывает ему по всем параметрам, передает издание слова собеседника.





Также он считает, что вернуть рейтинги передачи сможет только одно — замена Гузеевой на привычного ведущего. Однако неизвестно, возможно ли это, поскольку Нагиев взял «творческую паузу». Каковы причины и обстоятельства его ухода из «Голоса», не сообщалось.





С конца февраля из эфира федерального ТВ исчезли развлекательные программы, уступив место общественно-политическим шоу в связи с СВО. С недавнего времени на Первом канале вновь стали показывать «Голос 60+» и другие передачи, многие из которых сменили ведущих. Так, шоу «Сегодня вечером» вместо Максима Галкина теперь ведет Николай Цискаридзе.





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