Сериал «Союз спасения. Время гнева» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 28 сентября

В сериал частично вошли материалы художественной драмы 2019 года «Союз спасения» Андрея Кравчука.





«В фильм „Союз спасения“ мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине „Союз спасения. Время гнева“. Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел „Союза спасения“, а объем нового материала делает „Союз“ чем-то вроде тизера сериала», — привели в пресс-службе слова генерального директора Первого канала и продюсера проекта Константина Эрнста.





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