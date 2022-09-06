Британский певец Клифф Ричард выпускает рождественский альбом впервые за 19 лет

06.09.2022

Британский певец Клифф Ричард выпускает рождественский альбом впервые за 19 лет

Британский певец Клифф Ричард сообщил о выпуске в ноябре нового рождественского альбома «Christmas With Cliff» спустя 19 лет после выхода предыдущего. Об этом сообщает газета Evening Standard.

«Я снова оказался в своем собственном мире!» — заявил 81-летний исполнитель.

Диск, записанный в Майами, включает 13 треков, представляющих как рождественскую классику, так и новые композиции.

Музыкант занимал первые места в британских рождественских хит-парадах в 1960, 1988 и 1990 годах.

Фото: Pixabay