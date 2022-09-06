Британский певец Клифф Ричард выпускает рождественский альбом впервые за 19 лет

«Я снова оказался в своем собственном мире!» — заявил 81-летний исполнитель.





Диск, записанный в Майами, включает 13 треков, представляющих как рождественскую классику, так и новые композиции.





Музыкант занимал первые места в британских рождественских хит-парадах в 1960, 1988 и 1990 годах.





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