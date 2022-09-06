Британский певец Клифф Ричард выпускает рождественский альбом впервые за 19 лет

Британский певец Клифф Ричард сообщил о выпуске в ноябре нового рождественского альбома ...
Для участия в фестивале было подано 625 заявок из 44 стран. В программу смотра включены 50 работ в п...
Экспозиция посвящена поворотным моментам в истории центрального финансового ведомства н...
Певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, остановил концерт в Инглвуд...
Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый Международный фестиваль «Сверкающи...
Британский певец Клифф Ричард сообщил о выпуске в ноябре нового рождественского альбома ...
Для участия в фестивале было подано 625 заявок из 44 стран. В программу смотра включены 50 работ в п...
Экспозиция посвящена поворотным моментам в истории центрального финансового ведомства н...
Певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, остановил концерт в Инглвуд...
Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый Международный фестиваль «Сверкающи...
Фанаты обнаружили ошибку в третьей серии «Дома дракона», сообщает ComicBook. ...
Фильм итальянского режиссера Эмануэле Криалезе «Необъятность» с Пенелопой Крус показали в ...
Федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отклонил иск Спенсера Элдена, обвинившего рок-группу...
Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», в котором участвуют око...
Московский театр Олега Табакова в новом, 37-м сезоне собирается представить постановки по Александру...
Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось в рамках VII Восточ...
Компании «Яндекс» и МТС инвестируют средства в проект мюзикла по мотивам песен группы «Секрет». Разм...
На официальном портале правовых актов размещен проект постановления Прав ......
Художественная выставка современного христианского искусства «Лики Марии — Образы Света» пройдет в «...
Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который открывается ...
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область» работает над созданием...
Новую работу режиссера Даррена Аронофски «Кит» (The Whale) представили в конкурсе 79-го Венецианског...
Минкультуры России разработало поправки в закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Ро...
Фильм «Календарь Ма(й)я» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 40,4 млн рублей за п...
Жители Москвы смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выбор...
06.09.2022