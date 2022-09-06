С 7 по 11 сентября в Казани пройдет XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино

Для участия в фестивале было подано 625 заявок из 44 стран. В программу смотра включены пятьдесят работ в пяти номинациях: полнометражные и короткометражные игровые фильмы, полные и короткие документальные метры, национальный конкурс.

Игровая лига представит три мировые премьеры — семейный фильм «Приключения маленького Бахи» Александра Галибина, казахскую работу «Мукагали», иранскую ленту «Тихая слава», а также татарско-казахскую картину «Тарлан». Среди документальных фильмов мировой премьерой станет работа из Ирана «Никто тебя не ждет».

Председателем судейской коллегии стал народный артист России режиссер Владимир Хотиненко, в жюри вошли кинематографисты Алжира, Казахстана, ОАЭ, Ирана, Египта, Турции, Индии. Россию также представят киновед, историк кино, документалист Валерий Фомин и ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

В рамках программ будут представлены юбилейные ретроспективы Андрея Тарковского и Владимира Мотыля, мультшедевры Вячеслава Котеночкина. На деловой площадке пройдет Международный питчинг кинопроектов в копродукции с Татарстаном. В ряду претендентов на финансирование — Абхазия, Казахстан, Азербайджан, Турция, Египет, Индия, Арабские Эмираты. Здесь же пройдет форум киношкол с участием ВГИКа, Санкт-Петербургского института кино и телевидения, частных школ.

Фото: Pixabay