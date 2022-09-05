Критики из Швеции, Италии и Франции приедут на смотр «Сверкающие грани театра» в Кузбассе

05.09.2022

Критики из Швеции, Италии и Франции приедут на смотр «Сверкающие грани театра» в Кузбассе

Критики из Швеции, Италии и Франции приедут в Кузбасс на первый Международный фестиваль «Сверкающие грани театра», заявила министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.

Они проведут мастер-классы. Открытие смотра состоится в ледовом дворце «Кузбасс» 10 сентября, пишет РИА Новости. 

Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян.

Специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.

Фото: Pixabay