Фанаты нашли ошибку в компьютерной графике в третьем эпизоде «Дома дракона»

05.09.2022

Фанаты нашли ошибку в компьютерной графике в третьем эпизоде «Дома дракона»

Фанаты обнаружили ошибку в третьей серии «Дома дракона», сообщает ComicBook.

В новом эпизоде демонстрируется, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку.

Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Но в одной из сцен этого сделано не было, заметили фанаты.

Фото: скриншот