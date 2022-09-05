Фанаты нашли ошибку в компьютерной графике в третьем эпизоде «Дома дракона»

В новом эпизоде демонстрируется, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку.





Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Но в одной из сцен этого сделано не было, заметили фанаты.





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