На Венецианском фестивале продемонстрировали фильм с Пенелопой Крус

Как признался автор, фильм во многом автобиографический и раскрывает его собственную историю.





Картина повествует об одной несчастливой, но очень состоятельной семье. Действие разворачивается в Риме в 1970-х годах. Муж и жена (Крус) поддерживают лишь видимость удачного брака, их отношения давно исчерпали себя.





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