На Венецианском фестивале продемонстрировали фильм с Пенелопой Крус

05.09.2022

На Венецианском фестивале продемонстрировали фильм с Пенелопой Крус

Фильм итальянского режиссера Эмануэле Криалезе «Необъятность» с Пенелопой Крус показали в основном конкурсе на 79-м Венецианском кинофестивале. Об этом пишет ТАСС. 

Как признался автор, фильм во многом автобиографический и раскрывает его собственную историю.

Картина повествует об одной несчастливой, но очень состоятельной семье. Действие разворачивается в Риме в 1970-х годах. Муж и жена (Крус) поддерживают лишь видимость удачного брака, их отношения давно исчерпали себя. 

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