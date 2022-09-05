Группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке альбома Nevermind

По ее данным, суд счел, что 31-летний Спенсер слишком поздно оформил жалобу на изображение на обложке альбома группы Nevermind.





На обложке альбома, который был выпущен в 1991 году, опубликована фотография младенца, плывущего под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.





Этим младенцем стал Спенсер, которого фотографировали в возрасте четырех месяцев. Истец подал иск в Лос-Анджелесе 23 августа.





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