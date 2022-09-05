Группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке альбома Nevermind

05.09.2022

Группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке альбома Nevermind

Федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отклонил иск Спенсера Элдена, обвинившего рок-группу Nirvana в нарушении законодательства о детской порнографии. Об этом информировала газета New York Post.

По ее данным, суд счел, что 31-летний Спенсер слишком поздно оформил жалобу на изображение на обложке альбома группы Nevermind.

На обложке альбома, который был выпущен в 1991 году, опубликована фотография младенца, плывущего под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.

Этим младенцем стал Спенсер, которого фотографировали в возрасте четырех месяцев. Истец подал иск в Лос-Анджелесе 23 августа.

Фото: Unsplash