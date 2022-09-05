В Иркутске начал работать фестиваль «Звезды на Байкале» с участием 400 музыкантов

05.09.2022

В Иркутске начал работать фестиваль «Звезды на Байкале» с участием 400 музыкантов

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», в котором участвуют около 400 музыкантов, открылся в Иркутске под руководством народного артиста РФ Дениса Мацуева. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«В Иркутске открылся музыкальный фестиваль „Звезды на Байкале“. В нем примут участие около 400 музыкантов. Это звезды классической музыки и юные талантливые музыканты, лауреаты и призеры международных конкурсов», — говорится в сообщении.

В программе фестиваля 14 концертов, которые состоятся в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии.

Также запланированы выступления Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, солистов балета Большого театра и солистов Мариинского театра, Российского национального молодежного симфонического оркестра, пианистов Полины Осетинской и Бориса Березовского.

Фото: Pixabay