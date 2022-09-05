Владимир Машков поставит в Театре Табакова спектакли по Питеру Шефферу и братьям Тур

05.09.2022

Владимир Машков поставит в Театре Табакова спектакли по Питеру Шефферу и братьям Тур

Московский театр Олега Табакова в новом, 37-м сезоне собирается представить постановки по Александру Островскому, Василию Шукшину, Питеру Шефферу, братьям Тур и семейный спектакль по мотивам «Бременских музыкантов». Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Владимир Машков.

«Если хотите насмешить Бога, расскажите о своих планах. А у нас театр — давайте посмеемся. <...> Я чуть-чуть приоткрою занавес нашего следующего, 37-го театрального сезона», — сказал Машков.

По его словам, предстоит большая, яркая работа — семейный спектакль по мотивам «Бременских музыкантов». 

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