Владимир Машков поставит в Театре Табакова спектакли по Питеру Шефферу и братьям Тур

«Если хотите насмешить Бога, расскажите о своих планах. А у нас театр — давайте посмеемся. <...> Я чуть-чуть приоткрою занавес нашего следующего, 37-го театрального сезона», — сказал Машков.





По его словам, предстоит большая, яркая работа — семейный спектакль по мотивам «Бременских музыкантов».





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