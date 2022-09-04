«Рокштадт» объединил на одной сцене несколько поколений звезд

04.09.2022

«Рокштадт» объединил на одной сцене несколько поколений звезд

В музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте прошел традиционный музыкальный фестиваль «Рокштадт». Об этом сообщает издание «Невские новости». 

Ведущим мероприятия снова стал фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Поклонники русского рока услышали группы «Пикник», «Калинов мост», Animal ДжаZ, «Гарин и Гиперболоиды» и Pep-See.

Фестиваль состоялся при поддержке Комитета по культуре Санкт‑Петербурга. 

Фото: Pixabay