Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2022

В церемонии приняли участие полпред президента России в ДВФО Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, а также представители органов власти, бизнеса и общественности.





Выставка является одним из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022 и проходит под девизом «А что ты сделал для технологической победы России?».





Посетители экспозиции могут ознакомиться с возможностями импортозамещения, прорывными и уникальными проектами, а также особенностями быта местного населения.





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