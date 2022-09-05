Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2022

05.09.2022

Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2022

Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоялось в рамках VII Восточного экономического форума. Об этом пишет ФАН.

В церемонии приняли участие полпред президента России в ДВФО Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, а также представители органов власти, бизнеса и общественности.

Выставка является одним из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022 и проходит под девизом «А что ты сделал для технологической победы России?».

Посетители экспозиции могут ознакомиться с возможностями импортозамещения, прорывными и уникальными проектами, а также особенностями быта местного населения.

Фото: Pixabay