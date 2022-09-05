«Яндекс» и МТС будут финансировать отечественный мюзикл по песням «Секрета»

05.09.2022

«Яндекс» и МТС будут финансировать отечественный мюзикл по песням «Секрета»

Компании «Яндекс» и МТС инвестируют средства в проект мюзикла по мотивам песен группы «Секрет». Размер вложений составит около 200 млн рублей, пишет «Культуромания» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Мюзикл станет первым подобным партнерством оператора и поисковика.

Эксперты полагают, что запуск мюзикла в ситуации проседания концертного сегмента и отсутствия больших кинопремьер может стать своевременным.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» будет включать 22 хита группы «Секрет». 

Фото: Pixabay