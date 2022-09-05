«Яндекс» и МТС будут финансировать отечественный мюзикл по песням «Секрета»

Мюзикл станет первым подобным партнерством оператора и поисковика.





Эксперты полагают, что запуск мюзикла в ситуации проседания концертного сегмента и отсутствия больших кинопремьер может стать своевременным.





Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» будет включать 22 хита группы «Секрет».





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