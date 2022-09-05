На выставке Вероники Пономаревой-Коржевской «Лики Марии — Образы Света» представят мультимедийные и голографические иконы

Экспозиция объединит уникальное собрание изображений Богородицы с ранее не исследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Предания. Среди представленных на выставке икон будут «Царица вечности», «Хранительница России», «Насадительница красоты», «Небесное окормление», «Оградительница чистоты», «Защитница в пути» и др.





Как известно, икона — это образ Божий. В Первом Соборном послании Иоанна Богослова сказано: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Впервые в России кроме живописных изображений Богородицы, написанных автором выставки художником Вероникой Пономаревой-Коржевской, на выставке будет представлен мультимедийный контент: светомузыкальные проекции, которые призваны раскрыть для посетителей смысл евангельских событий, понятие иконы как Божественного Слова, воплощенного в образах света.





- Икона — это образ света, светопись. Поэтому канонических расхождений здесь никаких нет, - отмечает Вероника Пономарева-Коржевская. - Иконы на нашей экспозиции будут впервые представлены в мультимедийном виде, включая и голографический контент. Голографическая икона — это очень редкая технология. Может быть, когда-то голограмма и будет для всего мира повседневным явлением, но пока такие произведения практически не встречаются. В первую очередь мы осуществим погружение в мир икон Богородичного ряда, но в будущем планируются и образы других святых.





Уникальность выставки также заключается в том, что иконы с подобными названиями никогда ранее не создавались художниками. При этом сами названия имеют прямое отношение к канону, поскольку позаимствованы из церковной гимнографии.





- Я разработала новую иконографию на эти сюжеты, - констатирует Вероника Пономарева-Коржевская. - Ведь иконопись не является только копированием ранее созданных композиций, иконопись говорит на современном языке, сохраняя прямую линию передачи традиции и смысла. Да, иконописная традиция сохраняет свой четкий канон, но при этом она меняется сообразно времени. Я убеждена, что традиции — это в том числе и новации.





Экспозиция «Лики Марии — Образы Света» будет сопровождаться музыкой, которую специально написал для этого проекта композитор Никита Ямов.





Одновременно с выставкой «Лики Марии — Образы Света» в Музее будут работать несколько залов с редкими старинными иконами. В качестве постоянной экспозиции в «Центре искусств. Москва» представлена уникальная живописная коллекция с полотнами Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других выдающихся художников.





- Музей без преувеличения можно назвать художественной сокровищницей России, - подчеркивает Вероника Пономарева-Коржевская. - Так что ни один человек не должен уйти отсюда разочарованным.





Выставка «Лики Марии — Образы Света» получила одобрение Патриаршего совета по культуре.





- Церкви очень важно иметь конструктивный диалог с культурой и искусством, - замечает Вероника Пономарева-Коржевская. - Потому что сейчас в этом отношении мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с неким полем скандалов.





Церковь заинтересована в том, чтобы говорить на живом современном языке. Само понятие культуры неразрывно с понятием сакрального искусства. Разрыв между ними противоестественен, так что мы своим проектом будем способствовать его преодолению.





В рамках выставки планируется также устроить музыкальные мероприятия, поэтические вечера и круглый стол на тему «Современное искусство и церковь» с авторитетными спикерами.





- «Современные поэты о Боге» - это одна из основополагающих тем в нынешнем искусстве, - отмечает Вероника Пономарева-Коржевская. - Многие пишут на религиозные темы, но давно не было соответствующих антологий. На литературные чтения планируется пригласить Влада Маленко, Олесю Николаеву, Алексея Шмелева, Ивана Куприянова, Марию Ватутину, Анну Долгареву, Анну Ревякину и многих других современных русских поэтов, затрагивающих тему Бога в своём творчестве.





Выставка направлена на распространение и сохранение христианской идеи для всего мира, переживающего эпоху глобального объединения вокруг антихристианских ценностей.





- Как художник, я убеждена, что если когда-то христиане боролись за икону, то теперь сама икона в каком-то смысле борется за христиан, - подытоживает Вероника Пономарева-Коржевская. - Во все времена она служит благовествованием миру. Особенно — в сегодняшнем мире безобразия и безобразности, когда само понятие иконы нередко профанируется. Любая тема в искусстве, касающаяся Христа и религии, считается в большинстве стран сегодня «неактуальной и нетолерантной». Мы же должны продолжать идти по пути отказа от слепого следования трендам, и икона, которая остается нам светить — как раз то самое, на что мы можем опереться в противостоянии мировому антихристианскому, антирусскому дискурсу.





Выставка будет работать в «Центре искусств. Москва» с 9 октября по 9 ноября 2022 года (ул.Волхонка,15).





Церемония открытия состоится 7 октября.





Выставка реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара и организационной поддержке Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море».