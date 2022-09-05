На Урале покажут интерактивную выставку о горнозаводской цивилизации к юбилею Петра I

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область» работает над созданием...
Новую работу режиссера Даррена Аронофски «Кит» (The Whale) представили в конкурсе 79-го Венецианског...
Минкультуры России разработало поправки в закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Ро...
Фильм «Календарь Ма(й)я» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 40,4 млн рублей за п...
Жители Москвы смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выбор...
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область» работает над созданием...
Новую работу режиссера Даррена Аронофски «Кит» (The Whale) представили в конкурсе 79-го Венецианског...
Минкультуры России разработало поправки в закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Ро...
Фильм «Календарь Ма(й)я» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 40,4 млн рублей за п...
Жители Москвы смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выбор...
Певица Пелагея выступит на Днях тружеников села, которые пройдут с 10 по 17 сентября в Кургане. Об э...
Киноконцертный комплекс, который станет новой фестивальной и премьерной площадкой, от...
Московский драматический театр «Сфера», который является структурным подразделением театра «Эрмитаж»...
Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии в област...
Фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 20...
Мариинский театр открыл в пятницу 240-й сезон оперой Петра Чайковского «Пиковая дама»...
Первый Международный фестиваль кукольников «Истоки» пройдет в Москве с 2 по 9 сентябр...
Концерт «Вокзал для двоих», посвященный 95-летию со дня рождения кинорежиссера, народного ...
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V...
Режиссер картины «Последние джедаи» Райан Джонсон хочет вернуться к вселенной «Звездных войн» и сн...
Режиссер Никита Михалков, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходи...
Дни якутского кино, посвященные столетию образования Якутской АССР, начались во Владиво...
Об этом 1 сентября сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова во врем...
Министерство просвещения России введет новый предмет в школах в 2023 году. Как пишет ...
Альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» именован «Книгой года...
05.09.2022