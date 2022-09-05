На Урале покажут интерактивную выставку о горнозаводской цивилизации к юбилею Петра I

В экспозиции планируется отразить становление уральской горнозаводской цивилизации, роль Петра I и деятельности династии промышленников Демидовых.





«Сегодня мы готовим большую экспозицию при поддержке министерства культуры Свердловской области — экспозицию, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. <...> И уникальность этой выставки будет в том, что нам бы хотелось показать горнозаводскую цивилизацию, аналогов которой вообще нет в мире. <...> 4 ноября мы приглашаем всех на открытие этой выставки», — сказала Прошина.





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