Музейные предметы защитят от необоснованной передачи третьим лицам

Минкультуры России разработало поправки в закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Закон предлагается дополнить положением, которое позволит отнести музейные предметы и коллекции, не включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в оперативном управлении учреждений, к особо ценному движимому имуществу музеев. Речь идет о предметах и коллекциях из научно-вспомогательных и иных фондов собраний музеев.

На данный момент на такие предметы может быть наложено взыскание по долгам учреждения. Кроме того, музей вправе распоряжаться такими предметами без согласия их собственника, что не исключает возможность их необоснованной передачи третьим лицам.

Благодаря поправкам в закон предметы научно-вспомогательного и иных фондов собрания музея получат наравне с его основным фондом «иммунитет» от взыскания по обязательствам музея, а сделки музея в отношении таких музейных предметов будут подлежать обязательному согласованию с их собственником. Эти меры позволят сохранить целостность музейных коллекций.

Кроме того, законопроект предлагает установить в законе дополнительные требования, которые будет необходимо учитывать в случае прекращения права оперативного управления музея на музейные предметы и музейные коллекции из собрания учреждений.

Документом также предлагается устранить правовой пробел, связанный с процедурой включения музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации. На сегодняшний день экспертиза культурных ценностей в целях отнесения их к музейным предметам и музейным коллекциям проводится уполномоченным коллегиальным органом музея. При этом действующее законодательство Российской Федерации не регламентирует срок, в течение которого проводится указанная экспертиза.

Это приводит к возникновению случаев, когда музеи в течение длительного времени не осуществляют экспертизу хранящихся у них культурных ценностей, что исключает возможность их включения в состав Музейного фонда Российской Федерации и обеспечения правовой защиты в качестве музейных предметов, коллекций и собраний.

Для исключения подобных случаев законопроектом предлагается наделить Минкультуры России полномочием по определению в положении о Музейном фонде срока проведения экспертизы культурных ценностей, который будет исчисляться с даты поступления культурных ценностей во владение или в пользование музеев.

Кроме того, документ должен дополнить перечень мер по обеспечению сохранности, безопасности и учета музейных предметов, реализуемых музеями. В частности, учреждениям необходимо проводить проверки фактического наличия музейных предметов и музейных коллекций, сведения о которых содержатся в учетной документации музея, а также проводить сверки сведений о предметах и коллекциях, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Порядок проведения таких проверок и сверок будет определен в единых правилах организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемых Минкультуры России.

Проект соответствующего документа размещён для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.





Фото: Минкульт