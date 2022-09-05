Музейные предметы защитят от необоснованной передачи третьим лицам

05.09.2022
Благодаря поправкам в закон предметы научно-вспомогательного и иных фондов собрания музея получат наравне с его основным фондом «иммунитет» от взыскания по обязательствам музея, а сделки музея в отношении таких музейных предметов будут подлежать обязательному согласованию с их собственником. Эти меры позволят сохранить целостность музейных коллекций.
Кроме того, законопроект предлагает установить в законе дополнительные требования, которые будет необходимо учитывать в случае прекращения права оперативного управления музея на музейные предметы и музейные коллекции из собрания учреждений.
Документом также предлагается устранить правовой пробел, связанный с процедурой включения музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации. На сегодняшний день экспертиза культурных ценностей в целях отнесения их к музейным предметам и музейным коллекциям проводится уполномоченным коллегиальным органом музея. При этом действующее законодательство Российской Федерации не регламентирует срок, в течение которого проводится указанная экспертиза.
Это приводит к возникновению случаев, когда музеи в течение длительного времени не осуществляют экспертизу хранящихся у них культурных ценностей, что исключает возможность их включения в состав Музейного фонда Российской Федерации и обеспечения правовой защиты в качестве музейных предметов, коллекций и собраний.
Для исключения подобных случаев законопроектом предлагается наделить Минкультуры России полномочием по определению в положении о Музейном фонде срока проведения экспертизы культурных ценностей, который будет исчисляться с даты поступления культурных ценностей во владение или в пользование музеев.
Кроме того, документ должен дополнить перечень мер по обеспечению сохранности, безопасности и учета музейных предметов, реализуемых музеями. В частности, учреждениям необходимо проводить проверки фактического наличия музейных предметов и музейных коллекций, сведения о которых содержатся в учетной документации музея, а также проводить сверки сведений о предметах и коллекциях, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Порядок проведения таких проверок и сверок будет определен в единых правилах организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемых Минкультуры России.