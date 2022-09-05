На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит» Даррена Аронофски

Аронофски, как и в своих наиболее известных картинах — «Реквием по мечте» (Requiem for a Dream, 2000) и «Черный лебедь» (Black Swan, 2010), вновь возвращается к теме физических крайностей человека.





На этот раз его герой — Чарли, университетский преподаватель литературы, страдающий крайне избыточным весом человек. Из-за невозможности практически передвигаться он не выходит из дома, состояние его здоровья неважное, но он отказывается ехать в больницу.





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