На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит» Даррена Аронофски

05.09.2022

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит» Даррена Аронофски

Новую работу режиссера Даррена Аронофски «Кит» (The Whale) представили в конкурсе 79-го Венецианского кинофестиваля. Главную роль в ленте сыграл Брендан Фрейзер, пишет ТАСС. 

Аронофски, как и в своих наиболее известных картинах — «Реквием по мечте» (Requiem for a Dream, 2000) и «Черный лебедь» (Black Swan, 2010), вновь возвращается к теме физических крайностей человека.

На этот раз его герой — Чарли, университетский преподаватель литературы, страдающий крайне избыточным весом человек. Из-за невозможности практически передвигаться он не выходит из дома, состояние его здоровья неважное, но он отказывается ехать в больницу.

Фото: Pixabay