Фильм «Календарь Ма(й)я» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Фильм режиссера Виктории Фанасютиной вышел в прокат 1 сентября.





В нем рассказывается о подростках, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Они переживают заново прошедшие дни и события, которые изменят не только их, но и жизнь близких им людей.





Главные роли исполнили Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин.





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