Фильм «Календарь Ма(й)я» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

05.09.2022

Фильм «Календарь Ма(й)я» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Фильм «Календарь Ма(й)я» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 40,4 млн рублей за прошлые выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 1 по 4 сентября.

Фильм режиссера Виктории Фанасютиной вышел в прокат 1 сентября.

В нем рассказывается о подростках, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Они переживают заново прошедшие дни и события, которые изменят не только их, но и жизнь близких им людей.

Главные роли исполнили Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин.

Фото: Pixabay