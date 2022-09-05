Жители Москвы смогут обменять выигранные за онлайн-голосование баллы на билеты в Мариинку

05.09.2022
Жители Москвы смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы «Миллион призов» при покупке билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
«Проголосовав онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября и выиграв баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы „Миллион призов“, москвичи смогут побывать на спектаклях Мариинского театра. Такую возможность предоставляет один из партнеров акции — агрегатор Zapomni. <...> Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки», — сказал Пищелко.
В этом году среди партнеров программы — Театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», театр Олега Табакова, театр «Ленком Марка Захарова», музей-заповедник «Царицыно», Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва» и многие другие.
Фото: Pixabay