Жители Москвы смогут обменять выигранные за онлайн-голосование баллы на билеты в Мариинку

«Проголосовав онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября и выиграв баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы „Миллион призов“, москвичи смогут побывать на спектаклях Мариинского театра. Такую возможность предоставляет один из партнеров акции — агрегатор Zapomni. <...> Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки», — сказал Пищелко.





В этом году среди партнеров программы — Театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», театр Олега Табакова, театр «Ленком Марка Захарова», музей-заповедник «Царицыно», Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва» и многие другие.





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