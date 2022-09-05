Певица Пелагея примет участие в культурной программе Дней тружеников села в Кургане

Также запланированы уличные спектакли, концерт танцующего оркестра, ярмарка, чествование лучших сельских работников и другие праздничные мероприятия.





Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, около 40% населения проживают здесь в селах. Регион специализируется на производстве зерновых и масличных культур.





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