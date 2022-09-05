Певица Пелагея примет участие в культурной программе Дней тружеников села в Кургане

05.09.2022

Певица Пелагея примет участие в культурной программе Дней тружеников села в Кургане

Певица Пелагея выступит на Днях тружеников села, которые пройдут с 10 по 17 сентября в Кургане. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства региона.

Также запланированы уличные спектакли, концерт танцующего оркестра, ярмарка, чествование лучших сельских работников и другие праздничные мероприятия.

Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, около 40% населения проживают здесь в селах. Регион специализируется на производстве зерновых и масличных культур.

Фото: сайт Пелагеи