Сергей Собянин заявил об открытии киноконцертного комплекса в Москве в ближайшее время

«Мосфильм» — это часть истории Москвы. В этом году городу исполняется 875 лет, а российскому киноискусству — 100 лет. <...> Сегодня легендарная киностудия продолжает динамично развиваться. Идет строительство новых павильонов, в ближайшее время свои двери распахнет киноконцертный комплекс — новая фестивальная и премьерная площадка Москвы. <...> Я думаю, что это будет серьезным толчком к развитию киноиндустрии не только Москвы, но и России», — сказал Собянин.





По его словам, город поможет «Мосфильму» в его развитии.





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