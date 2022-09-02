Объединенная с театром «Эрмитаж» «Сфера» покажет две премьеры в новом сезоне

«Я хочу поблагодарить весь наш коллектив, все цеха и всех сотрудников за то, что мы с честью пережили очень сложный минувший сезон. <...> Мы сохранили наш коллектив, наш репертуар, наш уникальный театральный дом и будем верить в то, что это так будет всегда. Произошло наше объединение, и я хочу еще раз сказать спасибо Анастасии Рафисовне [директор театра „Эрмитаж“ Анастасия Могинова] за доброе отношение к нам, за то открытое и позитивное общение, которое у нас сейчас происходит. Я рад, что в решении насущных проблем мы находим общий язык», — сказал главный режиссер театра «Сфера» народный артист России Александр Коршунов.





Новый сезон театр откроет 3 сентября показом спектакля «Без вины виноватые» в постановке Коршунова.





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