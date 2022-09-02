Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии «Русский детектив»

02.09.2022

Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии «Русский детектив»

Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Полный список финалистов представили организаторы премии в пятницу.

В номинации автор года в финал вышли Татьяна Устинова («Судьба по книге перемен»), Александра Маринина («Отдаленные последствия») и Антонина Крейн («Шолох. Призрачные рощи»).

В номинации «Детектив года» в шорт-лист вошли «Отдаленные последствия» Марининой, «Игра с огнем» Натальи Тимошенко и книга Вячеслава Праха «Лучше быть тварью, чем рабом». 

В категории «Лучший иностранный детектив» в финал вышли: «Глазами жертвы» Майка Омера, «Поезд убийц» Котаро Исаки, «Мы начинаем в конце» Криса Уитакера.

Фото: Pixabay