Писательницы Татьяна Устинова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии «Русский детектив»

В номинации автор года в финал вышли Татьяна Устинова («Судьба по книге перемен»), Александра Маринина («Отдаленные последствия») и Антонина Крейн («Шолох. Призрачные рощи»).





В номинации «Детектив года» в шорт-лист вошли «Отдаленные последствия» Марининой, «Игра с огнем» Натальи Тимошенко и книга Вячеслава Праха «Лучше быть тварью, чем рабом».





В категории «Лучший иностранный детектив» в финал вышли: «Глазами жертвы» Майка Омера, «Поезд убийц» Котаро Исаки, «Мы начинаем в конце» Криса Уитакера.





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