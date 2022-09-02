Картина «Вызов» выйдет на экраны 12 апреля

«12 апреля следующего года фильм „Вызов“ выйдет в прокат», — сказал он.





По словам Эрнста, съемки находятся в завершающей стадии, осталось отснять кадры на Байконуре.





«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС).





Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.





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