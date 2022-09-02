Картина «Вызов» выйдет на экраны 12 апреля

02.09.2022

Картина «Вызов» выйдет на экраны 12 апреля

Фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

«12 апреля следующего года фильм „Вызов“ выйдет в прокат», — сказал он.

По словам Эрнста, съемки находятся в завершающей стадии, осталось отснять кадры на Байконуре.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС).

Космическая драма является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Фото: Unsplash