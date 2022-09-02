Картина «Вызов» выйдет на экраны 12 апреля

Первый Международный фестиваль кукольников «Истоки» пройдет в Москве с 2 по 9 сентябр...
Концерт «Вокзал для двоих», посвященный 95-летию со дня рождения кинорежиссера, народного ...
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V...
Режиссер картины «Последние джедаи» Райан Джонсон хочет вернуться к вселенной «Звездных войн» и сн...
Режиссер Никита Михалков, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходи...
Первый Международный фестиваль кукольников «Истоки» пройдет в Москве с 2 по 9 сентябр...
Концерт «Вокзал для двоих», посвященный 95-летию со дня рождения кинорежиссера, народного ...
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V...
Режиссер картины «Последние джедаи» Райан Джонсон хочет вернуться к вселенной «Звездных войн» и сн...
Режиссер Никита Михалков, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходи...
Дни якутского кино, посвященные столетию образования Якутской АССР, начались во Владиво...
Об этом 1 сентября сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова во врем...
Министерство просвещения России введет новый предмет в школах в 2023 году. Как пишет ...
Альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина» именован «Книгой года...
Картина «Усекновение» режиссера Синиши Цветича из Сербии получила приз зрительских симпатий 44-го ...
Специалисты «Союзмультфильма» поучаствовали в создании иллюстрированной книги об анимац...
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые п...
Театр «Сатирикон» в новом, 84-м сезоне представит минимум два спектакля на большой сц...
Российские специалисты могут при минимальных затратах разработать свою систему, котор...
Четвертый фестиваль «Дни военно-исторического кино» стартует в пятницу в Москве, его ...
Певец Михаил Шуфутинский выпустит два новых альбома в 2023 году. ...
Производители фильмов, сериалов и анимации из России представят более 160 ...
Документальный фильм «РокБаритон» производства Франции и России об оперном певце, сол...
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова в новом учебном году будет о...
Народная артистка России Анита Цой стала руководителем кафедры «Креативных индустрий»...
02.09.2022