Мариинский театр открыл 240-й сезон оперой Чайковского «Пиковая дама»

Спектакль под управлением народного артиста России Валерия Гергиева был показан на Новой сцене Мариинки.





«Триумфальная премьера главной петербургской оперы состоялась в Мариинском театре еще в 1890 году. Нынешняя постановка Алексея Степанюка пронизана атмосферой призрачного и величественного северного города. Из пушкинского текста постановщики заимствовали наполеоновский мотив, представив Германа как человека с безудержными амбициями, гордеца „с профилем Наполеона и душой Мефистофеля“. В главных партиях выступили Михаил Векуа, Ирина Чурилова, Ольга Бородина и Алексей Марков», — рассказали в пресс-службе театра.





Фото: Мариинский театр