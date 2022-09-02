Международный фестиваль кукольников «Истоки» продемонстрирует спектакли 17 театров из восьми стран

«Сегодня уже открытие. <...> Будут Башкирский государственный театр кукол, Белорусский государственный театр кукол, Донецкий республиканский академический театр кукол, Ливанский театр кукол из Бейрута, Луганск будет, Рязань, Семейный театр кукол „Токуу“ (Кызыл, Республика Тыва), Татарский государственный театр кукол „Экият“, театр „Гэр“ (Улан-Батор, Монголия), Театр „Открытое пространство“ (Санкт-Петербург) с прекрасным спектаклем, зрители уже видели его, но очень многие еще хотели бы попасть, пройдет он на сцене Театра Вахтангова. <...> Хакасский национальный театр кукол „Сказка“ (Абакан, Республика Хакасия) тоже привезет одну из своих последних работ, созвучную фестивалю „Истоки“. Иран, Турция, Нижний Тагил, Саха (Якутия), такая смешанная география, но интересная», — сказал Константинов.





Как сообщила пресс-служба Театра кукол имени С.В. Образцова, в основной программе фестиваля — показы спектаклей.





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