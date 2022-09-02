Режиссер Никита Михалков дал интервью о ММКФ и определении русского человека

«Вопрос заключается в том, что фестиваль — это наше детище, это наше. Со своим лицом, со своей атмосферой. И мы не должны рассчитывать и думать о том, что про нас скажут или кто приедет или не приедет. Нас интересует качество фильмов», — отметил Михалков.





По его словам, в этом году в программе ММКФ есть очень острые, необычные работы.





«Но, допустим, звать людей, которые приезжают сюда заведомо для того, чтобы оскорбить мою страну, или ее политику, или ее народ, я бы не стал, потому что это не имеет никакого отношения к свободе слова или демократии, это политическая русофобская ангажированность, которую используют для того, чтобы попасть в тренд и на простейшей спекуляции заработать себе очки», — признался Михалков.





Режиссер также заявил, что придумал собственную формулу русского человека.





«Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и ... с ним. Русскому человеку говоришь: «Хочешь машину?» Он: «Очень!» Ты: «Но для этого надо...» Он: «Ой, да ну, и без машины нормально». Разве не так?» — подытожил Михалков.





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