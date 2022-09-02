В Приморье стартовали Дни современного якутского кино

«Сегодня мы открываем фестиваль якутского кино. Надо сказать, что якутский фильм — особенный, это кино, которое заставляет всех нас задуматься об общих человеческих ценностях, оно дает переосмыслить очень многие жизненные ситуации, задуматься, возможно, что-то взять для себя и стать участником того сюжета, того процесса, который нам показывают режиссер и игра актеров», — сказала на открытии замминистра культуры и архивного дела Приморского края Ольга Максимчук.





Жители Владивостока смогут не только посмотреть якутские фильмы бесплатно, но и принять участие в их обсуждении после киносеансов.





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