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РАМ имени Гнесиных запускает культурно-просветительский проект «Классика в Завидово» в сельской школе Тверской области

02.09.2022

РАМ имени Гнесиных запускает культурно-просветительский проект «Классика в Завидово» в сельской школе Тверской области

Об этом 1 сентября сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова во время торжественной церемонии подписания трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент», средней общеобразовательной школой деревни Мокшино (Тверская область, Конаковский район) и Российской академией музыки имени Гнесиных.

В рамках проекта «Классика в Завидово» планируется проведение регулярных концертов, творческих вечеров и фестивалей для жителей Мокшино.

«В преддверии объявленного Президентом России Владимиром Путиным празднования 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной Российская академия музыки имени Гнесиных начинает серию концертов для жителей и гостей Завидово, которые будут проходить в стенах образцовой школы деревни Мокшино. Уверена, что эта инициатива ляжет в основу создания творческих школ Гнесинки по всей стране, а практика патронажа, наставничества и тесного взаимодействия ведущих творческих вузов, представителей бизнеса и школ станет повсеместной и распространится на все регионы России. Это будут не просто концерты, это будут творческие вечера, диалоги, мастер-классы, это будет знакомство с выдающимися и начинающими, но бесконечно талантливыми артистами», — сказала Ольга Ярилова.

При этом, по ее словам, очень символично, что пилотный проект стартует в Год культурного наследия народов России и продолжится в Год наставника и педагога.

В ходе церемонии прошел творческий концерт классической музыки в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов под управлением художественного руководителя и дирижера, ректора РАМ имени Гнесиных, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры, почетного работника сферы образования Российской Федерации, доктора искусствоведения, профессора Александра Рыжинского.

По его словам, проект «Классика в Завидово» позволяет вернуться к традициям воспитания, кураторство и патронажа, который позволяет нам получить посвящённого слушателя, который будет ценить нашу музыкальную культуру.

«Гнесинка заинтересована в этом проекте, потому что это наши будущие слушатели, это те, кто приведёт завтра своих детей в музыкальную школу, это те, кто сделают ставку на культурное будущее нашей страны», — подчеркнул Александр Рыжинский.

В свою очередь президент ООО «ЗАВИДОВО девелопмент» Дмитрий Окороков отметил, что новое здание школы было построено в преддверии начала нового учебного года.

«Нам важно, чтобы каждый ребёнок прикоснулся к шедеврам мировой культуры. Мы благодарны Гнесинке, что она даёт нам эту возможность. Сегодня социально ориентированный бизнес видит своё конкурентное преимущество в развитии и приобщении к мировым шедеврам всех людей. Я крайне признателен министерству культуры и лично Ольге Яриловой за такое чуткое отношение к культурному просвещению на местах», — сказал он.

Фото: Минкульт