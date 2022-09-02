РАМ имени Гнесиных запускает культурно-просветительский проект «Классика в Завидово» в сельской школе Тверской области

В рамках проекта «Классика в Завидово» планируется проведение регулярных концертов, творческих вечеров и фестивалей для жителей Мокшино.





«В преддверии объявленного Президентом России Владимиром Путиным празднования 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной Российская академия музыки имени Гнесиных начинает серию концертов для жителей и гостей Завидово, которые будут проходить в стенах образцовой школы деревни Мокшино. Уверена, что эта инициатива ляжет в основу создания творческих школ Гнесинки по всей стране, а практика патронажа, наставничества и тесного взаимодействия ведущих творческих вузов, представителей бизнеса и школ станет повсеместной и распространится на все регионы России. Это будут не просто концерты, это будут творческие вечера, диалоги, мастер-классы, это будет знакомство с выдающимися и начинающими, но бесконечно талантливыми артистами», — сказала Ольга Ярилова.





При этом, по ее словам, очень символично, что пилотный проект стартует в Год культурного наследия народов России и продолжится в Год наставника и педагога.





В ходе церемонии прошел творческий концерт классической музыки в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов под управлением художественного руководителя и дирижера, ректора РАМ имени Гнесиных, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры, почетного работника сферы образования Российской Федерации, доктора искусствоведения, профессора Александра Рыжинского.





По его словам, проект «Классика в Завидово» позволяет вернуться к традициям воспитания, кураторство и патронажа, который позволяет нам получить посвящённого слушателя, который будет ценить нашу музыкальную культуру.





«Гнесинка заинтересована в этом проекте, потому что это наши будущие слушатели, это те, кто приведёт завтра своих детей в музыкальную школу, это те, кто сделают ставку на культурное будущее нашей страны», — подчеркнул Александр Рыжинский.





В свою очередь президент ООО «ЗАВИДОВО девелопмент» Дмитрий Окороков отметил, что новое здание школы было построено в преддверии начала нового учебного года.





«Нам важно, чтобы каждый ребёнок прикоснулся к шедеврам мировой культуры. Мы благодарны Гнесинке, что она даёт нам эту возможность. Сегодня социально ориентированный бизнес видит своё конкурентное преимущество в развитии и приобщении к мировым шедеврам всех людей. Я крайне признателен министерству культуры и лично Ольге Яриловой за такое чуткое отношение к культурному просвещению на местах», — сказал он.





Фото: Минкульт