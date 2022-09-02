Школьникам в РФ начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры в 2023 году

Новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5-9-го классов, сообщает ФАН.





Она станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого изучаются основы православия, ислама, буддизма, иудаизма и других религий.





Представители ведомства отметили, что введение новой дисциплины направлено на приобщение школьников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям.





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