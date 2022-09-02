Школьникам в РФ начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры в 2023 году

02.09.2022

Школьникам в РФ начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры в 2023 году

Министерство просвещения России введет новый предмет в школах в 2023 году. Как пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей ведомства, ученикам начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры.

Новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5-9-го классов, сообщает ФАН.

Она станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого изучаются основы православия, ислама, буддизма, иудаизма и других религий.

Представители ведомства отметили, что введение новой дисциплины направлено на приобщение школьников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

Фото: Pixabay