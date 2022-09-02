Сербский фильм «Усекновение» получил приз зрительских симпатий на 44-м ММКФ

«К истории фильм приговаривает зритель, если он свое слово не скажет, то фильму грозит забвение. Если зритель скажет свое слово, фильм останется в истории. И в истории 44-го ММКФ точно останется фильм нашего гостя из Сербии Синиши Цветича «Усекновение», — объявил глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.





Основных лауреатов Московского международного кинофестиваля назовут в театре «Россия» на закрытии, вечером в пятницу. До основной церемонии организаторы назвали обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.





Фото: Pixabay