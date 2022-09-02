Театр «Сатирикон» покажет в новом сезоне постановки по Шекспиру и Гольдони

02.09.2022

Театр «Сатирикон» покажет в новом сезоне постановки по Шекспиру и Гольдони

Театр «Сатирикон» в новом, 84-м сезоне представит минимум два спектакля на большой сцене — по Уильяму Шекспиру и Карло Гольдони, а откроет театральный год в пятницу спектаклем «Гроза» художественного руководителя театра Константина Райкина, пишет ТАСС. 

«В этом году мы должны на большой сцене выпустить как минимум два спектакля», — сказал худрук на сборе труппы в пятницу. Райкин сообщил, что Надя Кубайлат ставит «Сон в летнюю ночь» Шекспира. «Она предлагает любопытное распределение [ролей], смешанное», — сказал худрук.

«Я возьмусь за пьесу, которая давно, много-много лет меня интересует. <...> „Четыре тирана“ — одно из названий, больше известно как „Самодуры“ [Карло Гольдони]. Я решился это сделать, это будет весной-летом на большой сцене», — проинформировал Райкин.

Фото: Pixabay