Театр «Сатирикон» покажет в новом сезоне постановки по Шекспиру и Гольдони

«В этом году мы должны на большой сцене выпустить как минимум два спектакля», — сказал худрук на сборе труппы в пятницу. Райкин сообщил, что Надя Кубайлат ставит «Сон в летнюю ночь» Шекспира. «Она предлагает любопытное распределение [ролей], смешанное», — сказал худрук.





«Я возьмусь за пьесу, которая давно, много-много лет меня интересует. <...> „Четыре тирана“ — одно из названий, больше известно как „Самодуры“ [Карло Гольдони]. Я решился это сделать, это будет весной-летом на большой сцене», — проинформировал Райкин.





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