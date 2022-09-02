Режиссер Никита Михалков считает, что Россия способна разработать собственный аналог IMAX

«Что касается запрета на пользование IMAX — послушайте, через 16 лет после кровавейшей разрушительной Отечественной войны страна запустила в космос спутник, какой там IMAX, — сказал Михалков. — При сегодняшних доходах от нефти и газа это минимальные затраты для того, чтобы талантливым толковым ребятам придумать систему не хуже IMAX».





Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, ушла из России 1 июня 2022 года.





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