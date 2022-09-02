Режиссер Никита Михалков считает, что Россия способна разработать собственный аналог IMAX

02.09.2022

Режиссер Никита Михалков считает, что Россия способна разработать собственный аналог IMAX

Российские специалисты могут при минимальных затратах разработать свою систему, которая станет аналогом формата IMAX. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

«Что касается запрета на пользование IMAX — послушайте, через 16 лет после кровавейшей разрушительной Отечественной войны страна запустила в космос спутник, какой там IMAX, — сказал Михалков. — При сегодняшних доходах от нефти и газа это минимальные затраты для того, чтобы талантливым толковым ребятам придумать систему не хуже IMAX».

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, ушла из России 1 июня 2022 года. 

Фото: Pixabay