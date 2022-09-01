Певец Михаил Шуфутинский выпустит два новых альбома в 2023 году.

«Сейчас я готовлю альбом, который, надеюсь, если я его успею закончить, в следующем году, в мой юбилейный год, выйдет. И даже не один, а два разных альбома. Я делаю один альбом ремейков — старые песни в другой музыкальной обработке с видением сегодняшнего дня. А вот еще один альбом будет состоять из новых песен, некоторые из них уже звучат на радио, он не концептуальный, просто сборник разных песен, которые я записал на протяжении нескольких последних лет. Там (в альбоме) будут и премьеры тоже», — сказал певец в среду на пресс-конференции в ТАСС.





Сольный концерт Шуфутинского пройдет 3 сентября в Москве на сцене Кремлевского дворца: будут представлены хиты и любимые поклонниками песни, однако премьер, как отметил певец, на этом концерте не будет.







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