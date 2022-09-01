Режиссер Никита Михалков принял в актерскую мастерскую своей академии 16 человек

Народная артистка России Анита Цой стала руководителем кафедры «Креативных индустрий»...
В Москве в День города пройдет Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. ...
В Луганске 1 сентября на территории сквера имени «Молодой гвардии» открылась уличная выставка «Галер...
79-й Венецианский кинофестиваль начался торжественной церемонией вручения почетного «Золотого льва С...
Оркестр под управлением Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов выступят на открытии ХХ сезона М...
Народная артистка России Анита Цой стала руководителем кафедры «Креативных индустрий»...
В Москве в День города пройдет Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. ...
В Луганске 1 сентября на территории сквера имени «Молодой гвардии» открылась уличная выставка «Галер...
79-й Венецианский кинофестиваль начался торжественной церемонией вручения почетного «Золотого льва С...
Оркестр под управлением Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов выступят на открытии ХХ сезона М...
Министерство культуры России поможет Мордовии разработать программу Всероссийского молодежного фести...
Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова из Ярославля пр...
В Большом зале Московской консерватории 1 сентября состоится открытие сезона. На нем ...
Поклонники рок-группы «Алиса» оформили предзаказ ее альбома «Дудка» на сумму 31,4 млн р...
Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» объявляет о начале...
Общее количество просмотров всех серий мультсериала «Простоквашино» на видеохостинге ...
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением у россиян из школьн...
Количество учреждений культуры Свердловской области, включенных в проект «Пушкинская ...
Журнал «Искусство» не собирается прекращать выпуск своей электронной версии и готовит к выходу в п...
Премьерный показ фильма «Искушение. Неволшебная сказка» 7 сентября пройдет в кинотеатре «Москино К...
Московский Главархив ко Дню знаний открыл выставку о развитии школьного образования в столице. В о...
Ставропольский государственный музей-заповедник опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева из...
В своем личном Telegram-канале певец Григорий Лепс опубликовал кадр, где...
Цифровой видеосервис Wink представил список премьер этой осени. В числе киноновинок особое место з...
Ушла из жизни южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин Крик. Об этом информирует издани...
01.09.2022