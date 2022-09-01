Режиссер Никита Михалков принял в актерскую мастерскую своей академии 16 человек

01.09.2022

Режиссер Никита Михалков принял в актерскую мастерскую своей академии 16 человек

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова в новом учебном году будет обучать 16 актеров, пять режиссеров и пять продюсеров. Об этом сообщил ректор академии, художественный руководитель актерской мастерской режиссер Никита Михалков.

«Пять человек было принято на режиссерский факультет, пять человек было принято на продюсерский факультет, и 16 человек было принято на актерский факультет», — сказал он.

Режиссерскую мастерскую возглавил Владимир Хотиненко, продюсеров будет обучать Леонид Верещагин.

Фото: Pixabay