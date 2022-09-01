Французско-российский фильм о солисте Мариинки Никитине появится в прокате 20 сентября

01.09.2022

Французско-российский фильм о солисте Мариинки Никитине появится в прокате 20 сентября

Документальный фильм «РокБаритон» производства Франции и России об оперном певце, солисте Мариинского театра и рок-музыканте Евгении Никитине покажут в российских кинотеатрах с 20 сентября. Об этом сообщил продюсер картины Станислав Ершов, пишет ТАСС.

«20 числа (сентября) фильм [выйдет] в избранных кинотеатрах Российской Федерации, компания «Невафильм Emotion» «прокатывает», — сообщил продюсер.

«РокБаритон» французского режиссера Бертрана Нормана участвует в конкурсной программе документального кино Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В центре фильма — история Никитина, на пике творческой карьеры которого разразился скандал.

Фото: Pixabay