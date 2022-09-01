В Москве состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта

Фестиваль пройдет на ВДНХ с 2 по 22 сентября. В течение недели, предшествующей Дню города, будут проходить показательные выступления и соревнования среди профессионалов и любителей экстремальных видов спорта.





«В состязаниях примут участие около шести тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на главной аллее ВДНХ. Неподалеку откроют маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Там же пройдут тематические мастер-классы и конкурсы. А еще для гостей оборудуют фудкорт и танцпол», — рассказала Наталья Сергунина.





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