В Москве состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта

01.09.2022

В Москве состоится международный фестиваль экстремальных видов спорта

В Москве в День города пройдет Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Об этом 1 сентября сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, пишет «Культуромания». 

Фестиваль пройдет на ВДНХ с 2 по 22 сентября. В течение недели, предшествующей Дню города, будут проходить показательные выступления и соревнования среди профессионалов и любителей экстремальных видов спорта.

«В состязаниях примут участие около шести тысяч спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на главной аллее ВДНХ. Неподалеку откроют маркет с молодежной одеждой и аксессуарами. Там же пройдут тематические мастер-классы и конкурсы. А еще для гостей оборудуют фудкорт и танцпол», — рассказала Наталья Сергунина.

Фото: скриншот