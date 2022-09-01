Французской актрисе Катрин Денёв вручили «Золотого льва» за вклад в кинематограф

01.09.2022

Французской актрисе Катрин Денёв вручили «Золотого льва» за вклад в кинематограф

79-й Венецианский кинофестиваль начался торжественной церемонией вручения почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф французской актрисе Катрин Денёв.

Международная выставка киноискусства, как исторически называется самый старый мировой смотр, отмечает в этом году 90-летие с момента проведения первого фестиваля.

78-летнюю Катрин Денёв зал приветствовал стоя. Актриса напомнила, что в первый раз приезжала в Венецию c картиной Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (1967), получившей «Золотого льва».

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