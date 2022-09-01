В Мордовии состоится всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

«В ходе встречи глава региона обратился с просьбой о поддержке со стороны Министерства культуры Российской Федерации в разработке программы Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур „Мы вместе!“ и участии в мероприятии ведущих национальных коллективов страны», — отмечается в сообщении.





Здунов на встрече пояснил, что основной целью конкурса является развитие и популяризация народного художественного творчества и культуры народов, населяющих Российскую Федерацию и СНГ.





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