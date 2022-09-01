В Мордовии состоится всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

01.09.2022

В Мордовии состоится всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

Министерство культуры России поможет Мордовии разработать программу Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики по итогам встречи главы региона Артема Здунова с министром культуры России Ольгой Любимовой.

«В ходе встречи глава региона обратился с просьбой о поддержке со стороны Министерства культуры Российской Федерации в разработке программы Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур „Мы вместе!“ и участии в мероприятии ведущих национальных коллективов страны», — отмечается в сообщении.

Здунов на встрече пояснил, что основной целью конкурса является развитие и популяризация народного художественного творчества и культуры народов, населяющих Российскую Федерацию и СНГ.

Фото: Unsplash