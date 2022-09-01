Театр имени Волкова продемонстрировал два спектакля на гастролях в ЛНР

«Спектакли, которые мы привезли в Луганск, — это размышления в достаточно доступной форме, но с очень глубоким содержанием. Это комедии не только для того, чтобы просто повеселить зрителей Луганска, мы все-таки хотим поделиться своими соображениями, мыслями, откровениями. Посмеяться тоже надо, но при этом мы хотим о чем-то сокровенном рассказать зрителю», — цитирует пресс-служба Пускепалиса.





Показы спектаклей прошли при поддержке Росконцерта на сцене Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.





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