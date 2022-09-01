Театр имени Волкова продемонстрировал два спектакля на гастролях в ЛНР

01.09.2022

Театр имени Волкова продемонстрировал два спектакля на гастролях в ЛНР

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова из Ярославля представил на гастролях в Луганске спектакли «Предстоящее событие» и «Весы» в постановке художественного руководителя Сергея Пускепалиса. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Спектакли, которые мы привезли в Луганск, — это размышления в достаточно доступной форме, но с очень глубоким содержанием. Это комедии не только для того, чтобы просто повеселить зрителей Луганска, мы все-таки хотим поделиться своими соображениями, мыслями, откровениями. Посмеяться тоже надо, но при этом мы хотим о чем-то сокровенном рассказать зрителю», — цитирует пресс-служба Пускепалиса.

Показы спектаклей прошли при поддержке Росконцерта на сцене Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева. 

Фото: Pixabay