Рок-группа «Алиса» установила рекорд российского краудфандинга

01.09.2022

Рок-группа «Алиса» установила рекорд российского краудфандинга

Поклонники рок-группы «Алиса» оформили предзаказ ее альбома «Дудка» на сумму 31,4 млн рублей. Это стало рекордом краудфандинга в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru.

«В ночь с 31 августа на 1 сентября на платформе Planeta.ru с результатом в 31,4 млн рублей завершился предзаказ нового, 22-го номерного альбома „Дудка“ рок-группы „Алиса“. Проект установил новый рекорд российского краудфандинга по итоговой сумме», — сказали в пресс-службе.

Организаторы уточнили, что в предзаказе, стартовавшем 1 февраля, приняли участие 5929 человек, а также сама платформа Planeta.ru в рамках программы «Планета поддерживает». 

Фото: Pixabay