Рок-группа «Алиса» установила рекорд российского краудфандинга

«В ночь с 31 августа на 1 сентября на платформе Planeta.ru с результатом в 31,4 млн рублей завершился предзаказ нового, 22-го номерного альбома „Дудка“ рок-группы „Алиса“. Проект установил новый рекорд российского краудфандинга по итоговой сумме», — сказали в пресс-службе.





Организаторы уточнили, что в предзаказе, стартовавшем 1 февраля, приняли участие 5929 человек, а также сама платформа Planeta.ru в рамках программы «Планета поддерживает».





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