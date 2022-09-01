Мультсериал «Простоквашино» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

«Общее количество просмотров всех серий мультсериала „Простоквашино“ на YouTube превысило цифру в 1 млрд. В данный момент на платформе размещено 60 серий популярного анимационного ситкома, в то время как посмотреть все 80 эпизодов трех сезонов можно в онлайн-кинотеатре Okko», — говорится в сообщении.





Премьера нового, четвертого сезона мультсериала состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 1 сентября. Также премьерные серии можно будет увидеть на телеканалах «Карусель» и «Мульт», добавили в пресс-службе киностудии.







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