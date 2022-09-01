Роман «Мастер и Маргарита» стал лидером рейтинга популярных произведений из школьной программы

«Самой популярной книгой в период с августа 2021 по июль 2022 года стал роман Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“. Он попал в рейтинги сразу в четырех изданиях: в сериях „Всемирная литература“ (издано 40 тыс. книг), „Яркие страницы“ (35 тыс.) и „Элитная классика“ (5 тыс.). Тираж подарочного издания — 32 тыс., покупатели потратили на него 4,7 млн рублей. Всего же „Мастера и Маргариту“ за последние 12 месяцев купили на 9,1 млн рублей», — сообщили в издательстве.





В преддверии начала нового учебного года редакция Eksmo.ru проанализировала продажи русской классики из школьной программы в период с августа 2021-го по июль 2022 года и составила рейтинг самых популярных книг.





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