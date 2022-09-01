На Урале в 11 раз увеличилось количество учреждений культуры, включенных в «Пушкинскую карту»

Количество учреждений культуры Свердловской области, включенных в проект «Пушкинская кар...
Журнал «Искусство» не собирается прекращать выпуск своей электронной версии и готовит к выходу в п...
Премьерный показ фильма «Искушение. Неволшебная сказка» 7 сентября пройдет в кинотеатре «Москино К...
Московский Главархив ко Дню знаний открыл выставку о развитии школьного образования в столице. В о...
Ставропольский государственный музей-заповедник опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева из...
Количество учреждений культуры Свердловской области, включенных в проект «Пушкинская кар...
Журнал «Искусство» не собирается прекращать выпуск своей электронной версии и готовит к выходу в п...
Премьерный показ фильма «Искушение. Неволшебная сказка» 7 сентября пройдет в кинотеатре «Москино К...
Московский Главархив ко Дню знаний открыл выставку о развитии школьного образования в столице. В о...
Ставропольский государственный музей-заповедник опубликовал редкие фотографии Михаила Горбачева из...
В своем личном Telegram-канале певец Григорий Лепс опубликовал кадр, где...
Цифровой видеосервис Wink представил список премьер этой осени. В числе киноновинок особое место з...
Ушла из жизни южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин Крик. Об этом информирует издани...
Исполнившая роль юной принцессы Рейниры Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одно...
Осенний фестиваль короткометражного кино MoscowShorts пройдет с 13 по 15 сентября в к...
Более 300 издательств примут участие в мероприятиях Московской международной книжной ярмарки, гост...
Выставка «Топор и крест. Петр-реформатор» к 350-летию со дня рождения Петра I откроется в музее-усад...
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запроси...
Серия показов фильмов режиссера Ингмара Бергмана пройдет с 9 по 12 сентя...
Екатеринбургский музей изобразительных искусств в год празднования 300-летия Екатеринбурга планирует...
В Ростове-на-Дону прошли заключительные спектакли первого этапа проекта «Юные актеры — детям Донбасс...
Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», ...
Группа французских исследователей назвала факторы, которые способствовали успешному строительству ...
Голливудский актер Николас Кейдж планирует сыграть в комедии «Сценарий мечты». Об этом ...
79-й международный Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, начинается ...
01.09.2022