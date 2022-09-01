На Урале в 11 раз увеличилось количество учреждений культуры, включенных в «Пушкинскую карту»

01.09.2022

На Урале в 11 раз увеличилось количество учреждений культуры, включенных в «Пушкинскую карту»

Количество учреждений культуры Свердловской области, включенных в проект «Пушкинская карта», за год увеличилось в 11 раз. Об этом сообщает ТАСС. 

На данный момент к проекту присоединились более 160 организаций культуры.

«Ровно год назад, 1 сентября, стартовал проект „Пушкинская карта“. На старте президентской инициативы в Свердловской области к нему присоединились 14 организаций. На сегодняшний день участвуют уже 162 организации культуры», — говорится в сообщении.

Заместитель министра культуры региона Юлия Прыткова отметила, что за год посетить с помощью «Пушкинской карты» жители смогли более 4,5 тыс. событий.

Фото: сайт Пушкинской карты