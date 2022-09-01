Журнал «Искусство» опроверг слухи о прекращении выпуска бумажной и электронной версий

01.09.2022

Журнал «Искусство» опроверг слухи о прекращении выпуска бумажной и электронной версий

Журнал «Искусство» не собирается прекращать выпуск своей электронной версии и готовит к выходу в печать очередной номер. Об этом сообщила ТАСС шеф-редактор издания Алина Стрельцова.

«И я, и мои коллеги очень удивились появлению этих сообщений (о прекращении выпуска электронной и бумажной версий ). Мы не выходили полгода, потому что эти полгода были очень непросты для всех. Но не закрывали и не закрываем электронную версию. И бумажное издание тоже готовим», — сказала она.

Собеседница агентства пояснила, что издание прекратило подписку через агентства. «Но это совсем не означает прекращение работы», — подытожила она.

Фото: Pixabay