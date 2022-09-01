В кинотеатре «Москино Космос» состоится премьера фильма «Искушение. Неволшебная сказка»

01.09.2022

В кинотеатре «Москино Космос» состоится премьера фильма «Искушение. Неволшебная сказка»

Премьерный показ фильма «Искушение. Неволшебная сказка» 7 сентября пройдет в кинотеатре «Москино Космос». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети «Москино».

«7 сентября 2022 года в 19:00 в кинотеатре „Москино Космос“ состоится премьера мистической драмы „Искушение. Неволшебная сказка“, созданной по мотивам пьесы Зинаиды Гиппиус „Святая кровь“. В центре сюжета — монашеский скит, он стоит посреди леса, вдали от людей. В нем живут старый отшельник (Алексей Ярмилко) и молодой послушник (Александр Фоломкин). Если отшельник воспринимает мир вокруг сердцем, то послушник — разумом. Их размеренную жизнь нарушает странная девушка (Дарья Рябцева), которая явилась к ним из ночного леса», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что работа над картиной началась в 2013 году. 

Фото: Pixabay