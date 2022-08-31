Певец Григорий Лепс анонсировал дуэт с Shaman

31.08.2022

Певец Григорий Лепс анонсировал дуэт с Shaman

В своем личном Telegram-канале певец Григорий Лепс опубликовал кадр, где он позирует рядом с Shaman. Вдаваться в подробности он не стал, но посоветовал поклонникам ждать их совместную песню, пишет издание «Актуальные новости». 

Пока название композиции или точные сроки релиза остаются неизвестными. 

Финалист шоу «Голос» Shaman обрел в последнее время популярность с патриотическими хитами «Встанем» и «Я русский».

Фото: скриншот