Платформа Wink представляет осенние премьеры с восточным колоритом

Так, зрителей ждут китайские эпические боевики «Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября).





Кроме того, по-новому взглянуть на любимый праздник позволит новогодняя комедия «Папа поневоле» (6+). Ленту сняли в Казахстане. Посмотреть комедию можно будет с 15 сентября.





Также семейный просмотр можно будет продолжить мультфильмом «Пес-самурай и город кошек».





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