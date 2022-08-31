Платформа Wink представляет осенние премьеры с восточным колоритом

31.08.2022

Платформа Wink представляет осенние премьеры с восточным колоритом

Цифровой видеосервис Wink представил список премьер этой осени. В числе киноновинок особое место занимают картины с восточным колоритом, пишет «Российская газета». 

Так, зрителей ждут китайские эпические боевики «Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября). 

Кроме того, по-новому взглянуть на любимый праздник позволит новогодняя комедия «Папа поневоле» (6+). Ленту сняли в Казахстане. Посмотреть комедию можно будет с 15 сентября.

Также семейный просмотр можно будет продолжить мультфильмом «Пес-самурай и город кошек». 

Фото: Pixabay