Более 300 издательств примут участие в Московской международной книжной ярмарке

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запроси...
Серия показов фильмов режиссера Ингмара Бергмана пройдет с 9 по 12 сентя...
Екатеринбургский музей изобразительных искусств в год празднования 300-летия Екатеринбурга планирует...
В Ростове-на-Дону прошли заключительные спектакли первого этапа проекта «Юные актеры — детям Донбасс...
Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», ...
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запроси...
Серия показов фильмов режиссера Ингмара Бергмана пройдет с 9 по 12 сентя...
Екатеринбургский музей изобразительных искусств в год празднования 300-летия Екатеринбурга планирует...
В Ростове-на-Дону прошли заключительные спектакли первого этапа проекта «Юные актеры — детям Донбасс...
Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла конкурса «Креативный музей», ...
Группа французских исследователей назвала факторы, которые способствовали успешному строительству ...
Голливудский актер Николас Кейдж планирует сыграть в комедии «Сценарий мечты». Об этом ...
79-й международный Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, начинается ...
Интерьерные зарисовки утраченных помещений, портреты нижних чинов российской армии и рисунки детей...
Российская национальная библиотека (РНБ) подготовила ко Дню знаний выставку «Из истор...
На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду покажут фильм...
30 августа в Москве под председательством первого заместителя руководителя Администрации президент...
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выступил в Луганской...
Екатеринбургский государственный театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые представит открыт...
Сегодня невозможно говорить о межгосударственном культурном обмене с европейцами, поскольку гарант...
Проект «Русские оперы в Астраханском кремле»: «Хованщина», который реализуется по нац...
Голливудский актер Роберт (Боб) Люпон, известный благодаря роли в сериале «Клан Сопра...
Уникальный новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы» откры...
Мировая премьера второй полнометражной картины Бориса Акопова «Кэт» сост...
Фабрику научного кино для создания фильмов о работе ученых и их исследованиях планиру...
31.08.2022