Более 300 издательств примут участие в Московской международной книжной ярмарке

«На всей территории Гостиного двора будет представлено более 300 издательств, пройдет 350 мероприятий. По традиции главными героями и гостями нашей ярмарки станут писатели и их книги. Более 100 авторов примут участие в ярмарке, они проведут встречи, примут участие в литературных дискуссиях, тематических круглых столах», — сказала Гнездилова.





Она сообщила, что в мероприятиях ярмарки примут участие издатели из различных российских регионов, а также гости из Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии и Китая.





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