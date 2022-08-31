Санкт-Петербургу нужно более 600 млн рублей на реставрацию исторических памятников

Бюджетные средства предполагается направить на реставрацию объектов культурного наследия и расходные материалы.





«Самая большая часть потребности — две наши реставрационные программы. Это программа «Наследие», где комитет является заказчиком по реставрации знаковых объектов культурного наследия нашего города. Для продолжения завершения работ на нескольких объектах требуется цифра в 481 млн рублей. Вторая реставрационная программа — это реставрация многоквартирных жилых домов-памятников. Мы попросим на это на следующий год цифру примерно в 200 млн рублей», — отметил он.





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