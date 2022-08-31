Санкт-Петербургу нужно более 600 млн рублей на реставрацию исторических памятников

31.08.2022

Санкт-Петербургу нужно более 600 млн рублей на реставрацию исторических памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры запросил более 600 млн рублей на 2023 финансовый год. Об этом сообщил председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров в ходе «нулевых чтений» проекта бюджета города в Законодательном собрании Петербурга.

Бюджетные средства предполагается направить на реставрацию объектов культурного наследия и расходные материалы.

«Самая большая часть потребности — две наши реставрационные программы. Это программа «Наследие», где комитет является заказчиком по реставрации знаковых объектов культурного наследия нашего города. Для продолжения завершения работ на нескольких объектах требуется цифра в 481 млн рублей. Вторая реставрационная программа — это реставрация многоквартирных жилых домов-памятников. Мы попросим на это на следующий год цифру примерно в 200 млн рублей», — отметил он.

Фото: Pixabay